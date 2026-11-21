Calciomercato Napoli, Palmisani primo obiettivo se parte Meret! Il Frosinone fa il prezzo

Il Napoli segue Lorenzo Palmisani per il futuro della porta: il Frosinone chiede circa 20 milioni. Decisiva la situazione contrattuale di Meret.

Il Napoli guarda al futuro della propria porta e continua a seguire con grande interesse Lorenzo Palmisani, estremo difensore classe 2004 del Frosinone e punto fermo dell'Italia Under 21. Il giovane portiere, blindato dal club ciociaro con un contratto fino al 2031, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello di Alex Meret, attualmente infortunato e in scadenza di contratto a giugno 2027.

Napoli su Palmisani: servono 20 milioni, concorrenza della Juventus

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, qualora Meret dovesse lasciare Napoli a parametro zero, Palmisani diventerebbe il primo obiettivo per la porta azzurra. I due condividono lo stesso procuratore e difficilmente potrebbero convivere nel progetto tecnico della prossima stagione. Il Frosinone, che non intende cederlo a gennaio, parte da una valutazione di circa 20 milioni di euro. Sul giocatore resta forte anche l'interesse della Juventus, che lo aveva già seguito la scorsa estate e potrebbe tornare alla carica nel 2027. Nonostante l'investimento su Milinkovic-Savic, dunque, il Napoli continua a valutare nuove soluzioni per il futuro.