Rinnovo McTominay congelato: non è una questione economica! Cosa chiede lo scozzese

Il rinnovo di Scott McTominay con il Napoli è attualmente in stand-by: il centrocampista vuole garanzie sul progetto sportivo e sulle ambizioni del club.

Il futuro di Scott McTominay resta uno dei temi più importanti in casa Napoli. Il centrocampista scozzese è felice in azzurro e vorrebbe continuare a vincere con questa maglia, ma il discorso relativo al prolungamento del contratto è attualmente congelato. Alla base dello stallo non ci sarebbero divergenze economiche, bensì valutazioni legate alle prospettive sportive della società. McTominay vuole essere ancora protagonista di una squadra capace di competere per lo scudetto e tornare stabilmente ai vertici del calcio europeo.

McTominay, rinnovo legato al progetto Napoli: la Champions diventa decisiva

Come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le parti torneranno a discutere del rinnovo con calma, mentre la priorità immediata è conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Il quarto posto rappresenta infatti uno snodo fondamentale per il futuro progetto azzurro. La squadra di Massimiliano Allegri deve ritrovare quella continuità di risultati mancata finora: la sfida contro il Torino sarà il primo passo di una risalita necessaria per non perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni.