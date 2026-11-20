Ultim'ora Sorpresa dall'Inghilterra, il Napoli vuole un centrocampista del Man City: piace Kovacic

Napoli sulle tracce di Kovacic, in scadenza col Manchester City nel 2027. Anche Milan e Juventus seguono il centrocampista croato

Il Napoli guarda già al mercato della prossima estate e valuta una possibile occasione a parametro zero per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato dal The Sun, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Mateo Kovacic, centrocampista croato del Manchester City in scadenza di contratto il 30 giugno 2027. Il classe 1994, che non dovrebbe rinnovare con i Citizens, starebbe valutando un possibile ritorno in Serie A, dove ha già vestito la maglia dell'Inter dal 2013 al 2015. Su di lui ci sono anche Milan e Juventus, mentre l'ostacolo principale sarebbe rappresentato dall'elevato ingaggio. Cresciuto nella Dinamo Zagabria, Kovacic ha poi giocato nel Real Madrid e nel Chelsea prima di trasferirsi al Manchester City nel 2023, conquistando numerosi trofei.

Napoli, Kovacic occasione a parametro zero: il centrocampo può cambiare volto

L'interesse per Kovacic si inserisce in un quadro di possibili cambiamenti nella mediana del Napoli. La prossima estate potrebbero infatti aprirsi diversi scenari: dal futuro di Kevin De Bruyne, già al centro di indiscrezioni su una possibile partenza anticipata, a quello di Frank Zambo Anguissa, senza dimenticare le valutazioni sui rinnovi di Stanislav Lobotka e Scott McTominay. Il club azzurro potrebbe quindi intervenire per rinnovare il reparto: in quest'ottica, Kovacic rappresenterebbe un'opportunità per aggiungere esperienza e qualità senza sostenere il costo del cartellino, pur dovendo fare i conti con le richieste economiche del calciatore e con la concorrenza delle altre big italiane.