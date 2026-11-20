Podcast Calciomercato Napoli, Dzemaili consiglia: "C'è un esterno svizzero spacca-partite..."

Blerim Dzemaili, nell'intervista a Radio Tutto Napoli, consiglia il connazionale svizzero Dan Ndoye agli azzurri per il calciomercato di gennaio

Blerim Dzemaili, ex centrocampista di Napoli e Torino, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, soffermandosi sulle possibili operazioni di mercato degli azzurri a gennaio. L'ex calciatore svizzero ha indicato in Dan Ndoye un profilo particolarmente interessante, sottolineandone le qualità offensive, ma ha anche evidenziato le difficoltà economiche del mercato invernale e l'importanza di acquistare giocatori già pronti.

Dzemaili consiglia Ndoye al Napoli: "È un giocatore che spacca le partite"

C'è qualche giocatore che consiglieresti al Napoli per gennaio, magari dal calcio svizzero? "Eravate vicini a uno dei giocatori che a me piacciono di più: Ndoye. Anche l'Inter era vicina. È un giocatore che ti fa spaccare le partite. Però il valore di mercato è altissimo. Una volta che sei in Premier League, anche se valevi 10 milioni, ne vali subito 40, perché in Premier le valutazioni purtroppo sono così. Anche se dovrebbero essere diverse, ma il calcio è così".

Il mercato di gennaio e gli acquisti necessari

Secondo te, a gennaio si possono fare dei buoni acquisti per rinforzare il Napoli? "Puoi trovare qualche giocatore interessante, puoi fare qualche scambio interessante, perché magari un giocatore non si trova benissimo in un'altra squadra. Tante operazioni di mercato a gennaio vengono fatte perché un allenatore conosce molto bene un giocatore". A gennaio, prima di tutto, non c'è la preparazione. Secondo, non hai tempo. Terzo, il giocatore deve arrivare fisicamente bene. La condizione fisica è una delle cose più preoccupanti a gennaio, perché spesso prendi giocatori che magari in un'altra squadra non hanno giocato sempre. Prendere giocatori così non ha senso. Secondo me il Napoli, se deve fare uno o due acquisti, deve sicuramente mettere sul tavolo più soldi del solito. Perché a gennaio, se vuoi davvero dei giocatori forti, devi spendere cifre diverse. Il mercato di gennaio è strano. Non so quanto abbia senso andare a spendere 30 o 40 milioni per un giocatore che magari poi non ti dà quello che ti aspetti e che sopravvaluti anche nell'acquisto, perché alla fine non vale tutti quei soldi. Per me ha più senso se l'allenatore conosce bene un giocatore e dice di volerlo perché può aiutarlo da subito fino a giugno. In quali ruoli ha bisogno il Napoli in questo momento? Penso a un attaccante, sicuramente, ma per me serve anche un leader difensivo che possa gestire tutta la squadra. Un leader difensivo".