Rivoluzione a gennaio? Il Napoli non ritiene nessuno incedibile, ma servono le offerte

Il Napoli prepara possibili movimenti in uscita a gennaio. Quattro azzurri sul mercato, mentre dalla Premier League cresce l'interesse per McTominay.

Il prossimo mercato invernale potrebbe portare cambiamenti importanti nella rosa del Napoli. La società azzurra è pronta a valutare diverse operazioni in uscita, senza considerare incedibili alcuni dei protagonisti delle ultime stagioni. Tra i calciatori che potrebbero lasciare il club figurano Frank Anguissa, Stanislav Lobotka, David Neres e Noa Lang. Perché si concretizzino eventuali partenze, però, serviranno offerte ritenute adeguate dalla dirigenza.

Napoli, McTominay nel mirino della Premier: spunta il Manchester United

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, anche il futuro di Scott McTominay merita particolare attenzione. Il Napoli vorrebbe accelerare entro Natale per il rinnovo del centrocampista scozzese, ma dalla Premier League iniziano ad arrivare segnali di interesse. Tra i club che stanno osservando la situazione ci sarebbe anche il Manchester United, sua ex squadra. Le prossime settimane potrebbero dunque rivelarsi decisive sia per il prolungamento del contratto sia per le strategie di mercato del club azzurro.