Rivoluzione a gennaio? Il Napoli non ritiene nessuno incedibile, ma servono le offerte
Il prossimo mercato invernale potrebbe portare cambiamenti importanti nella rosa del Napoli. La società azzurra è pronta a valutare diverse operazioni in uscita, senza considerare incedibili alcuni dei protagonisti delle ultime stagioni. Tra i calciatori che potrebbero lasciare il club figurano Frank Anguissa, Stanislav Lobotka, David Neres e Noa Lang. Perché si concretizzino eventuali partenze, però, serviranno offerte ritenute adeguate dalla dirigenza.
Napoli, McTominay nel mirino della Premier: spunta il Manchester United
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, anche il futuro di Scott McTominay merita particolare attenzione. Il Napoli vorrebbe accelerare entro Natale per il rinnovo del centrocampista scozzese, ma dalla Premier League iniziano ad arrivare segnali di interesse. Tra i club che stanno osservando la situazione ci sarebbe anche il Manchester United, sua ex squadra. Le prossime settimane potrebbero dunque rivelarsi decisive sia per il prolungamento del contratto sia per le strategie di mercato del club azzurro.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro