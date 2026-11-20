Calciomercato Napoli, aumenta la concorrenza per Pedro Morisco: spunta anche il Parma

Pedro Morisco è un portiere classe 2004 che si è messo in luce in Brasile, con la maglia del Coritiba, al punto da guadagnarsi la chiamata di Ancelotti.

L'esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, si è soffermato sulle mosse di mercato del Napoli per gennaio e per i prossimi mesi. Tra i vari argomenti trattati, spicca sicuramente la concorrenza italiana per il portiere Pedro Morisco.

Il punto su Neres e Morisco

"David Neres? La sua situazione di mercato per gennaio è congelata. Non si sta muovendo nulla. Ma se arriva un'offerta a gennaio non escludo che possa andare via da Napoli. Pedro Morisco? Io so che è stato proposto al Napoli, di poter cogliere un'opportunità a condizioni vantaggiose. Ma al Napoli di giocatori ne vengono proposti tanti. Anche il Parma e l'Atalanta hanno preso informazioni su di lui", ha dichiarato Fabrizio Romano sull'estremo difensore di 22 anni.