Calciomercato Napoli, aumenta la concorrenza per Pedro Morisco: spunta anche il Parma
Pedro Morisco è un portiere classe 2004 che si è messo in luce in Brasile, con la maglia del Coritiba, al punto da guadagnarsi la chiamata di Ancelotti.
L'esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, si è soffermato sulle mosse di mercato del Napoli per gennaio e per i prossimi mesi. Tra i vari argomenti trattati, spicca sicuramente la concorrenza italiana per il portiere Pedro Morisco.
Il punto su Neres e Morisco
"David Neres? La sua situazione di mercato per gennaio è congelata. Non si sta muovendo nulla. Ma se arriva un'offerta a gennaio non escludo che possa andare via da Napoli. Pedro Morisco? Io so che è stato proposto al Napoli, di poter cogliere un'opportunità a condizioni vantaggiose. Ma al Napoli di giocatori ne vengono proposti tanti. Anche il Parma e l'Atalanta hanno preso informazioni su di lui", ha dichiarato Fabrizio Romano sull'estremo difensore di 22 anni.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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