Gila si avvicina, Gattuso si sta convincendo: ok a una contropartita dal Napoli

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Mario Gila è vicino al Napoli, la Lazio apre all'arrivo di Lucca: Gattuso dà l'ok per l'attaccante. Ma c'è il nodo formula dell'operazione

Mario Gila è sempre più vicino al Napoli, ma la trattativa con la Lazio resta legata alla ricerca della formula giusta per soddisfare entrambe le società. Tra le ipotesi emerse nelle ultime ore c'è anche l'inserimento di una contropartita tecnica nell'operazione, soluzione che potrebbe contribuire a ridurre l'esborso economico richiesto dal club biancoceleste per il difensore spagnolo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Lucca possibile pedina, ma resta il nodo della formula

Gennaro Gattuso avrebbe gradito l'inserimento di uno tra Rafa Marin e Sam Beukema nell'affare. Entrambi, però, sono considerati elementi importanti nel progetto tecnico del Napoli e non risultano sul mercato. Per questo motivo l'attenzione si sarebbe spostata su Lorenzo Lucca, profilo che il tecnico apprezza e che potrebbe rappresentare una soluzione gradita alla Lazio.

Gila al Napoli, cosa manca

L'operazione, tuttavia, presenta diverse complessità. Il Napoli, infatti, qualora Massimiliano Allegri non dovesse considerare Lucca centrale nel proprio progetto, preferirebbe monetizzare attraverso una cessione a titolo definitivo piuttosto che concedere il giocatore in prestito. Un aspetto che rende più articolata la costruzione dell'accordo con il club capitolino. Nonostante ciò, tutte le opzioni restano aperte e sul tavolo delle trattative continuano a essere valutate diverse formule. Una volta individuata la soluzione più convincente per entrambe le parti, Napoli e Lazio potranno entrare nel vivo della negoziazione e provare a definire il trasferimento di Gila in azzurro.