Khalaili-Napoli, l'ostacolo è il prezzo. Manna ha già pronta l'alternativa

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Khalaili nome caldo per il calciomercato del Napoli, ma non è l'unico. Per il ds Manna c'è sempre Dodò della Fiorentina come rinforzo per Allegri

Anan Khalaili è sempre nel mirino del Napoli. L’esterno destro israeliano classe 2003 è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione per rinforzare la corsia offensiva. Il club belga avrebbe fissato una richiesta iniziale di circa 25 milioni di euro, cifra considerata alta dalla dirigenza azzurra ma non del tutto fuori mercato per un giocatore reduce da una stagione positiva e da buone prestazioni anche in Champions League.

Il Napoli tratta, ma tiene aperte alternative

La società partenopea, si legge sul Cds oggi in edicola, forte dell’intesa già raggiunta con il calciatore, sta provando a rilanciare dopo la prima offerta da 15 milioni, rispedita al mittente. L’idea è quella di avvicinarsi alla richiesta dell’Union attraverso una proposta da circa 20 milioni complessivi, eventualmente raggiunti tramite bonus e parte variabile. A complicare l’operazione c’è anche la percentuale sulla futura rivendita, pari al 15%, che il Maccabi Haifa, ex club del giocatore, continua a detenere.

Le alternative del Napoli

Per questo motivo il Napoli non esclude piste alternative. Tra i nomi monitorati resta vivo quello di Dodo, esterno della Fiorentina classe 1998, valutato intorno ai 15 milioni di euro. Una soluzione più economica e già testata in Serie A, che rappresenterebbe un piano B concreto nel caso in cui la trattativa per Khalaili non dovesse sbloccarsi alle condizioni desiderate.