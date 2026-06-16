Calciomercato Napoli, nessuna rivoluzione ma un reparto può cambiare per intero

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Il Napoli potrebbe cedere sia Meret che Milinkovic-Savic in questo calciomercato estivo: Kovar e Vicario nel mirino.

Il futuro della porta del Napoli potrebbe essere completamente riscritto nelle prossime settimane. Secondo quanto riferisce La Repubblica, non è da escludere la partenza di entrambi i portieri che hanno fatto parte della rosa nell'ultima stagione. Alex Meret chiederebbe infatti maggiori garanzie sul ruolo di titolare, mentre Vanja Milinkovic-Savic non avrebbe convinto pienamente dopo il suo primo anno in azzurro. Prima di affondare per nuovi profili, però, il Napoli dovrà trovare una soluzione per le eventuali uscite.

Rivoluzione in porta? Il Napoli segue Kovar e Vicario

Nel frattempo Giovanni Manna si sta già guardando intorno. Sul taccuino del direttore sportivo figurano Matej Kovar, portiere della Repubblica Ceca impegnato ai Mondiali, e Guglielmo Vicario, destinato a lasciare il Tottenham. Due nomi monitorati con attenzione, anche se per il momento il Napoli non sarebbe ancora nelle condizioni di chiudere un'operazione