Con Gutierrez si sblocca il mercato? Al Napoli servono minimo tre rinforzi

vedi letture

Antonio Corbo promuove la cessione dello spagnolo e indica le priorità del mercato azzurro tra difesa, attacco e centrocampo.

La cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen sbloccherà il mercato? Staremo a vedere. Come scrive La Repubblica, la vendita dello spagnolo rappresenta "un successo" per il direttore sportivo Giovanni Manna: "Era da valutare l'offerta del Bayer Leverkusen di 30 milioni per Miguel Gutierrez. Si è capito che era elemento di qualità. Merita rispetto perché si è adattato a destra con grande spirito di servizio. Era costato 20 milioni. Giovanni Manna ottiene una plusvalenza. Un successo", scrive Corbo.

Servono un difensore, un bomber e un'alternativa ad Anguissa

L'editorialista individua poi le priorità del mercato azzurro. In difesa, sottolinea che "se Manna ottiene il prestito arriva Gatti", mentre Tiago Gabriel resta un'alternativa più giovane. Corbo esprime anche dubbi sulla gestione dei portieri, definendo "irrisolta" l'alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic, e indica le altre necessità della rosa: "Manca un altro attaccante da affiancare o alternare a Hojlund. Non esiste una squadra ambiziosa che non abbia un tandem offensivo da 25 gol minimo. Urgente un bomber". Infine aggiunge: "Manca un'alternativa ad Anguissa. I conti, con l'invisibile amministratore Andrea Chiavelli che riprende quota, limitano mercato e lavoro di Manna. Il modello Allegri, creativo e duttile, dà ottimismo".