Ultim'ora Napoli in chiusura per Favasuli! Svelata la cifra definitiva: il 50% andrà alla Fiorentina

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Il Napoli è ormai a un passo dall'acquisto dell'esterno del Catanzaro Favasuli. L'affare è in chiusura per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Il Napoli è ormai a un passo da Costantino Favasuli. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club azzurro sta definendo gli ultimi dettagli con il Catanzaro per l'arrivo dell'esterno classe 2004, individuato come uno dei rinforzi per la nuova stagione. La trattativa è ormai alle battute conclusive e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.

Operazione da 10 milioni: il 50% andrà alla Fiorentina

L'operazione dovrebbe chiudersi per una cifra complessiva di circa 10 milioni di euro. Come previsto dagli accordi tra i club, il 50% dell'incasso sarà destinato alla Fiorentina, che aveva mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del calciatore al momento del suo trasferimento al Catanzaro. Con gli ultimi dettagli in via di definizione, Favasuli è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli.