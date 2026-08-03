La cessione di Cheddira è in stallo: ha deciso Allegri, ma il Padova aspetta

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Il Padova continua a seguire l'attaccante marocchino Walid Cheddira, ma il Napoli non ha ancora aperto alla cessione dopo l'infortunio di Lucca.

Il futuro di Walid Cheddira resta ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riferisce TrivenetoGoal.it, la trattativa tra Napoli e Padova per l'attaccante marocchino è al momento in fase di stallo. La situazione sarebbe cambiata dopo l'infortunio di Lorenzo Lucca, con Massimiliano Allegri che avrebbe chiesto alla società di trattenere temporaneamente Cheddira in rosa. Una scelta che ha inevitabilmente rallentato i contatti con il club veneto.

Il Padova aspetta ma valuta anche alternative

Sempre secondo TrivenetoGoal.it, circa dieci giorni fa Cheddira aveva già dato il proprio assenso al trasferimento al Padova, ma tra i due club non era stato trovato l'accordo. Nel frattempo diversi scenari sono cambiati: il Frosinone è vicino all'acquisto di Hountondji, il Lecce si è defilato dopo l'arrivo di Geubbels, mentre il Verona ha chiuso per Mulattieri e Sazonenko. Il Padova resta interessato, ma non potrà attendere a lungo e continua a considerare Luca Moro come principale alternativa per rinforzare l'attacco.