Calciomercato Napoli, Spinazzola ai saluti? Sull’esterno piombano due big di Serie A

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Con il contratto in scadenza a giugno, le possibilità di vedere l’esterno ancora in maglia azzurra si affievoliscono giorno dopo giorno.

Il futuro di Leonardo Spinazzola sembra sempre più lontano da Napoli. Con il contratto in scadenza a giugno, le possibilità di vedere l’esterno ancora in maglia azzurra si affievoliscono giorno dopo giorno. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, la società di Aurelio De Laurentiis non avrebbe ancora compiuto passi concreti né fornito garanzie al giocatore su un eventuale rinnovo. Questa situazione di incertezza ha inevitabilmente acceso i radar delle grandi concorrenti, pronte a sfruttare l’occasione di un acquisto a parametro zero.

Milan e Juventus sulle tracce di Spinazzola

Il Milan si sarebbe mosso con decisione, mostrando un interesse che dura ormai da tempo e proponendo un contratto biennale a cifre importanti per convincere il laterale azzurro. Non resta a guardare nemmeno la Juventus, che starebbe valutando seriamente la possibilità di riportare Spinazzola a Torino. Per il giocatore si tratterebbe di un suggestivo ritorno a casa, un’opzione che i bianconeri tengono calda per rinforzare le corsie esterne con un elemento già esperto e perfettamente integrato nell’ambiente della Continassa.