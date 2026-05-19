Primi rientri per l'estate: tornerà anche Folorunsho dal Cagliari

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Secondo quanto raccolto da TMW, il Cagliari avrebbe deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Folorunsho farà quindi ritorno a Napoli

Il Napoli si prepara a gestire una lunga lista di rientri dai prestiti nella prossima estate, e tra i nomi destinati a tornare in azzurro c’è anche quello di Michael Folorunsho. Il centrocampista classe 1998, dopo l’esperienza alla Fiorentina, ha trascorso l’ultima stagione al Cagliari. Il club rossoblù lo aveva prelevato lo scorso 24 luglio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: 500 mila euro per il trasferimento temporaneo e la possibilità di acquistarlo definitivamente per otto milioni al termine del campionato.

Folorunsho-Napoli, il futuro sarà deciso dal nuovo allenatore

Secondo quanto raccolto da TMW, il Cagliari avrebbe deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Folorunsho farà quindi ritorno a Napoli, dove il suo futuro verrà valutato nelle prossime settimane dal nuovo tecnico che prenderà il posto di Antonio Conte. L’ex centrocampista dell’Hellas Verona, convocato dall’Italia per Euro 2024 in Germania senza però scendere in campo, resta dunque in attesa di capire quale sarà il suo ruolo nel progetto del club partenopeo per la prossima stagione.