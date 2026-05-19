Suggestione Allegri per il dopo-Conte: già fu a un passo dal Napoli

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Sullo sfondo delle grandi manovre per le panchine di Serie A, il nome di Massimiliano Allegri torna a circolare con insistenza come suggestione di lusso per il Napoli - se parte Conte - nell'ipotesi di una separazione tra il Milan e il suo attuale allenatore. Già un anno fa, quando l'addio di Conte sembrava ormai imminente, il profilo del tecnico livornese era stato molto più di una semplice idea per De Laurentiis. Oggi, come riferito dal Corriere dello Sport-Stadio, lo scenario è profondamente mutato e la pista rossonera si trova ancora in una fase embrionale di puro accostamento, ma il fascino di un suo possibile ritorno a Milano resta un argomento caldo per gli addetti ai lavori.

L'ombra della Nazionale sul futuro della panchina azzurra

A complicare i piani dei club subentra però una variabile di peso: il forte richiamo della Nazionale. La panchina dell'Italia rappresenta infatti una candidatura concreta sia per lo stesso Allegri, da sempre stimato ai vertici federali, sia per Antonio Conte e altri top allenatori attualmente sul mercato. Questo incrocio di destini azzurri rende il valzer delle panchine estremamente fluido e imprevedibile. Il futuro di "Max" resta quindi sospeso tra le lusinghe dei grandi club e il fascino di una nuova avventura alla guida dell'Italia, una doppia opzione che ne condizionerà inevitabilmente le prossime scelte lavorative.