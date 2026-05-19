Calciomercato Napoli, sprint Manna: quasi fatta per il primo colpo

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Il direttore sportivo Giovanni Manna si è già mosso concretamente, avviando i primi contatti sia con l'entourage del classe 2004 sia con il club

Il Napoli guarda al futuro e accelera sul mercato alla ricerca di un esterno di spessore da affiancare a Giovanni Di Lorenzo. Il nome in cima alla lista del club azzurro è quello di Anan Khalaili, talento israeliano di 21 anni in forza all’Union Saint-Gilloise. Il calciatore si è messo in luce nell'ultima stagione grazie alle ottime prestazioni in Champions League – impreziosite da tre reti in otto presenze, tra cui un gol all'Atalanta – e alla vittoria della Coppa del Belgio.

Calciomercato Napoli, Manna accelera i tempi per battere la concorrenza inglese

Il direttore sportivo Giovanni Manna si è già mosso concretamente, avviando i primi contatti sia con l'entourage del classe 2004 sia con il club belga. Lo scrive il Cds oggi in edicola. La valutazione dell'Union Saint-Gilloise si aggira intorno ai venti milioni di euro, una cifra importante ma in linea con le potenzialità del ragazzo. Per il Napoli si tratta di un'operazione da condurre in tempi rapidi: sul giovane talento si sono infatti già accesi i riflettori di diverse società della Premier League. Il ds azzurro punta quindi ad anticipare la folta concorrenza inglese per assicurarsi uno dei profili più promettenti del panorama europeo.