Radio TN Nome nuovo sul taccuino di Manna: è un giovane italiano del Bayern Monaco

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Il calciatore italiano ha un contratto in scadenza nel 2027 con opzione per altri due anni.

Nel corso di PassioNapoli, trasmissione in onda il lunedì ed il giovedì dalle 17 alle 18 su Radio Tutto Napoli, Nicola Luongo ha svelato un nuovo retroscena di mercato che riguarda il futuro del Napoli e la linea verde voluta da Giovanni Manna: "Giovanni Manna si è incontrato di nuovo con l’entourage del giovane 2007 del Bayern Monaco, Guido Della Rovere. Giovane cresciuto nella Cremonese e che ha fatto tutta la trafila delle Under azzurre fino all’Under 19. Quest’anno 4 gol e 10 assist nella seconda squadra tedesca.

Il calciatore italiano ha un contratto in scadenza nel 2027 con opzione per altri due anni. Giovanni Manna aveva incontrato il papà del calciatore anche lo scorso anno, ma senza esito. Questo è uno dei profili vicini alla visione di scouting di Giovanni Manna e che potrebbe entrare seriamente nei radar azzurri per il mercato estivo”.