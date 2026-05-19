Ultim'ora Sarri-Napoli, Schira: "C'è la disponibilità del tecnico per un biennale, palla ad ADL", le cifre

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Nonostante l’apertura nei confronti del Napoli, Maurizio Sarri continua a essere seguito con attenzione anche dall’Atalanta

Maurizio Sarri avrebbe dato la propria disponibilità al Napoli in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito sul proprio account X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, l’allenatore toscano sarebbe pronto a legarsi nuovamente al club azzurro con un contratto fino al 2028 da circa 2,8 milioni di euro a stagione più bonus. A questo punto la decisione finale spetterebbe al presidente Aurelio De Laurentiis, chiamato a scegliere se affondare definitivamente il colpo e riportare il tecnico sulla panchina partenopea.

L’Atalanta resta interessata a Sarri

Nonostante l’apertura nei confronti del Napoli, Maurizio Sarri continua a essere seguito con attenzione anche dall’Atalanta. Il club bergamasco monitora la situazione soprattutto per il forte gradimento di Cristiano Giuntoli nei confronti del tecnico, considerato uno dei profili ideali per guidare un eventuale nuovo ciclo. Per il momento, però, il Napoli sembra avere una posizione privilegiata nella corsa all’allenatore, mentre De Laurentiis riflette sul futuro della panchina azzurra dopo la probabile separazione con Antonio Conte.