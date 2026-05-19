Ultim'ora Maresca-City, è già fatta! Arriva l'Here we go di Romano: "Da sempre prima scelta"

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Maresca conosce già molto bene l’ambiente City: in passato ha infatti lavorato nello staff tecnico di Guardiola

Secondo quanto riportato dal celebre giornalista di mercato Fabrizio Romano, il futuro della panchina del Manchester City sarebbe ormai deciso. Con il suo ormai iconico “Here we go”, Romano ha annunciato l’accordo totale tra il club inglese e Enzo Maresca, scelto come successore di Pep Guardiola. La notizia ha immediatamente acceso il dibattito nel mondo del calcio europeo. Dopo anni di successi straordinari, Guardiola sarebbe pronto a chiudere il proprio ciclo a Manchester, lasciando un’eredità pesantissima. La dirigenza dei Citizens avrebbe individuato in Maresca il profilo ideale per dare continuità al progetto tecnico costruito negli ultimi anni.

Maresca conosce già molto bene l’ambiente City: in passato ha infatti lavorato nello staff tecnico di Guardiola, assimilando principi tattici e metodologie di lavoro che hanno reso il Manchester City una delle squadre più dominanti del calcio mondiale. L’eventuale approdo dell’allenatore italiano rappresenterebbe una svolta storica per la sua carriera. Dopo le esperienze positive maturate in Inghilterra, Maresca avrebbe ora l’occasione di guidare uno dei club più prestigiosi al mondo, con l’obiettivo di proseguire la tradizione vincente inaugurata dall’era Guardiola.