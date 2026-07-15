Norton-Cuffy, non c'è solo il Napoli: spuntano 2 club dalla Premier League

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Il mercato del Genoa potrebbe presto animarsi attorno al nome di Brooke Norton-Cuffy. L’esterno inglese, protagonista di una stagione in crescita con la maglia rossoblù, ha attirato l’attenzione di diversi club e in particolare di alcune società della Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni, due formazioni inglesi avrebbero manifestato interesse per il classe 2004, che il Genoa valuta come uno dei propri elementi più importanti.

Norton-Cuffy: il Genoa attende sviluppi sul mercato

Norton-Cuffy è considerato un profilo di valore e il club ligure sarebbe disposto a prendere in considerazione una cessione soltanto davanti a un’offerta ritenuta adeguata, con una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Sul giocatore restano vigili anche alcune società italiane, tra cui Napoli, Inter e Fiorentina.