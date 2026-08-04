Favasuli-Napoli, è fatta: accordo totale, le cifre definitive

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Costantino Favasuli è a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il terzino classe 2004 è ormai destinato a vestire la maglia azzurra, con l'operazione che può considerarsi praticamente definita. Il giovane esterno, reduce dall'esperienza con il Catanzaro, rappresenta un investimento in prospettiva per il club partenopeo, che continua a puntare su profili giovani e di talento per costruire il futuro della rosa. Lo si legge su Sportmediaset.

Favasuli-Napoli, accordo fino al 2031

L'intesa prevede la firma di un contratto che legherà Favasuli al Napoli fino al 2031. Per assicurarsi il cartellino del difensore, il club azzurro verserà circa 8 milioni di euro nelle casse del Catanzaro, formazione che milita in Serie B. Un'operazione che conferma la volontà della società di investire su un calciatore ritenuto di grande prospettiva, destinato a crescere all'interno del progetto tecnico. Una volta completati gli ultimi passaggi burocratici, arriveranno anche l'ufficialità e l'annuncio dell'acquisto, che andrà ad arricchire il pacchetto degli esterni a disposizione dello staff tecnico.