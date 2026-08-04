Favasuli a un passo: il retroscena sul mancato riscatto del Bari

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Favasuli vicino al Napoli, emerge il retroscena sul mancato riscatto del Bari.

Il Napoli è sempre più vicino all'acquisto di Costantino Favasuli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club azzurro avrebbe ormai definito l'operazione per il laterale classe 2004, individuato come vice Di Lorenzo, con un investimento di circa 8 milioni di euro. Una trattativa ormai in dirittura d'arrivo dopo l'ottima stagione disputata dal giovane esterno in Serie B con la maglia del Benevento, che ne ha definitivamente consacrato la crescita.

Il retroscena: il Bari poteva riscattarlo per appena un milione

A rendere ancora più curiosa la vicenda è quanto accaduto appena un anno fa. Nella stagione 2024/25 Favasuli aveva infatti giocato in prestito al Bari, che disponeva di un diritto di riscatto fissato a un solo milione di euro. Il club pugliese, però, decise di non esercitarlo, consentendo al Catanzaro di acquistare il giocatore a titolo definitivo, con la Fiorentina che ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Ora, con il Napoli pronto a investire circa 8 milioni di euro per assicurarselo, il mancato riscatto del Bari torna inevitabilmente sotto i riflettori, alimentando le riflessioni sulle differenti strategie adottate dai due club della famiglia De Laurentiis.