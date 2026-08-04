Retroscena Gutierrez: i veri motivi legati al suo addio
Il Napoli si prepara a salutare Miguel Gutierrez, protagonista della prima cessione di rilievo dell’estate azzurra. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il terzino spagnolo è vicino al trasferimento al Bayer Leverkusen per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Un’operazione che, se per alcuni può rappresentare una sorpresa, non ha colto impreparato il club partenopeo, consapevole dell’importanza economica dell’offerta arrivata dalla Germania.
Gutierrez, il Napoli incassa 30 milioni e ora accelera sugli acquisti
Decisiva anche la posizione del giocatore, che non ha mai manifestato una forte volontà di lasciare Napoli ma non ha nemmeno ostacolato la possibile partenza. Alla fine, anche alcune valutazioni legate agli equilibri familiari hanno contribuito alla scelta di accettare la destinazione tedesca. L’intesa definitiva è attesa nelle prossime ore, con il direttore sportivo Giovanni Manna e gli emissari del Bayer Leverkusen impegnati a limare gli ultimi dettagli dell’operazione.
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