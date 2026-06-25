Il Como perde Nico Paz? Può tornare su Vergara: il Napoli ha fissato il prezzo
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Antonio Vergara è da tempo nel mirino del Como. Ora, se dovesse perdere Nico Paz, potrebbe far partire l'assalto.
Antonio Vergara continua ad attirare l'interesse di diversi club di Serie A, ma il Napoli non sembra intenzionato a privarsene a cuor leggero. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Como ha effettuato un primo sondaggio per il trequartista cresciuto nel vivaio azzurro, individuato come uno dei possibili rinforzi in caso di partenza di Nico Paz.
Vergara può partire per 30 milioni
La risposta del Napoli è stata chiara: nelle prime interlocuzioni con il club lariano, il cartellino del classe 2003 è stato valutato circa 30 milioni di euro. Una cifra che conferma quanto la società creda nelle qualità e nel potenziale del giocatore, reduce da una stagione positiva. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma il messaggio del Napoli è già arrivato forte e chiaro.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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