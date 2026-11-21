Confermato l'interesse per Cacciamani, ma il Torino spara una cifra folle: i dettagli
La sfida di questa sera tra Napoli e Torino avrà anche un risvolto di mercato. Gli azzurri seguono con attenzione Alessio Cacciamani, esterno granata classe 2007 che si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione. Il diciannovenne ha già collezionato 10 presenze in Serie A e altre due in Coppa Italia, pur essendo ancora alla ricerca del primo gol con la maglia del Torino. Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha confermato l'interesse: "È vero, ci piace, lo stiamo seguendo".
Napoli su Cacciamani, il Torino chiede 35-40 milioni
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Torino non ha intenzione di privarsi facilmente del giovane talento e avrebbe fissato una valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra importante in vista di un eventuale tentativo del Napoli già a gennaio. Intanto Cacciamani pensa al campo e al suo primo centro in granata: "Sinceramente il gol è una cosa che devo iniziare a mettere in conto […] mi piacerebbe molto, è un obiettivo".
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