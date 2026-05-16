Conte verso la conferma, contatti con ADL: cosa manca per l'annuncio

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Il numero uno del club avrebbe dunque espresso alcune riserve sull’andamento del campionato, pur nella consapevolezza delle difficoltà

Conte è più vicino alla permanenza che all'addio. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta accelerando i tempi e, nelle ultime ore, ci sarebbero già stati i primi contatti telefonici tra le parti, utili per confrontarsi sia sull’annata appena conclusa sia sui programmi futuri. L’intesa per il cosiddetto “Conte-ter” appare vicina, anche se manca ancora il confronto definitivo che possa portare alla fumata bianca.

De Laurentiis, infatti, sarebbe rimasto deluso sia dalla posizione in classifica sia dal fatto che la sfida di Pisa abbia assunto un peso così decisivo nel percorso stagionale. Lo si legge su Il Mattino oggi in edicola. Il numero uno del club avrebbe dunque espresso alcune riserve sull’andamento del campionato, pur nella consapevolezza delle difficoltà affrontate durante l’anno. I colloqui avviati tra presidente e tecnico vengono descritti come sinceri, diretti e chiarificatori, segnali importanti in vista di un possibile accordo definitivo.