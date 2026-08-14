Martinelli-Napoli, dall'Inghilterra: "Ha detto no al Galatasaray, l'Arsenal ha già il sostituto"

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Il rumors riguardante Gabriel Martinelli sta già infiammando Napoli. In attesa di capire l'evoluzione in chiave partenopea dell'indiscrezione diffusa da Sportitalia, dalla stampa inglese apprendiamo intanto che l'esterno brasiliano classe 2001 ha rifiutato la corte del Galatasaray che ha provato fortemente a portarlo in Turchia. Martinelli, reduce da 53 presenze nell'ultima stagione con 11 gol e 7 assist, può comunque lasciare i gunners.

Arsenal-Martinelli, la situazione contrattuale ed il no al Galatasaray

Secondo quanto riferisce l'autorevole The Athletic, mercoledì l'Arsenal ha ricevuto un'offerta di 45 milioni di euro dal Galatasaray. Il club inglese in realtà è aperto all'idea di cedere l'attaccante se dovesse arrivare un'offerta interessante, anche se non sta spingendo il ragazzo a lasciare il club nonostante il contratto in scadenza nel 2027 e con l'opzione per estenderlo fino al 2028. L'Arsenal ha già ingaggiato Christos Tzolis dal Club Brugge ed ha provato anche il colpo Vinicius Junioprima che il nazionale brasiliano firmasse un nuovo contratto col Real Madrid.