Napoli battuto? Giuntoli ricorda: "Colpo migliore? Strappato Sarri ad una grande concorrente!"

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Le parole del ds dell'Atalanta Cristiano Giuntoli prima dell'ultimo test amichevole dell'Atalanta

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, è intervenuto in diretta su Sky Sport prima del Trofeo Bortolotti, che mette i nerazzurri contro l'Athletic Club di Bilbao, partendo dalla scelta di affidare la panchina a Maurizio Sarri, non senza un riferimento al Napoli che come sappiamo era forte sul tecnico: "Volendo fare un discorso più allargato, l'Atalanta ha fatto un acquisto, il più grande ed è stato strappare Maurizio Sarri a una grande concorrente. E poi ha convinto Ederson a rimanere, e ringrazio la proprietà. Abbiamo preso Gaetano, ragazzo molto interessante, accontentando poi Djimsiti che voleva andare e facendoci trovare pronti con Kristensen, che per noi può essere il futuro: ha dieci anni meno, grande stazza e qualità. Staremo attenti alle opportunità da qui a fine mercato. Ma dovendo cambiare tanto, la verità è che i progetti si costruiscono nel tempo, con pazienza e mattone dopo mattone. Vogliamo che la gente lo capisca. Veniamo da una partita fatta bene ma non ci illudiamo".

Il cambio di filosofia è la sfida più intrigante della sua carriera?

"Di sfide ne ho fatte tante, è speciale perché è l'ultima che mi è venuta in mente. Quando ho parlato alla proprietà dell'idea mi hanno affiancato e sono andati dritti. Siamo contenti e consci del valore e della professionalità del mister e dei ragazzi. Ci vorrà del tempo e anche pazienza".

Dove vuole arrivare l'Atalanta?

"A trovare una sua identità forte, come era stato per tante stagioni. Vedremo dove potremo arrivare, abbiamo volontà di fare bene e lo faremo. Il cambio di filosofia è netto e occorre tempo, conosciamo la strada e siamo convinti".

Lang, Diao, Esposito: chi può essere più vicino oggi all'Atalanta?

"Faccio una battuta anche io, credo che Raspadori, Zalewski, Sulemana e De Ketelaere non abbiamo da invidiare niente a nessuno. Siamo contenti dei giocatori che abbiamo".