Lazio, c'è anche Lucca in lista: se parte Ratkov è uno dei nomi di Gattuso

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Calciomercato Lazio, le manovre in attacco del club di Lotito

Petar Ratkov si trova in cima alla lista dei possibili partenti in casa Lazio e la sua situazione potrebbe legarsi anche al mercato in uscita del Napoli. L'attaccante serbo ha attirato l'attenzione di diversi club, e una sua cessione potrebbe rivelarsi decisiva proprio per sbloccare le manovre in entrata della società biancoceleste. Oltre alla Dinamo Mosca, che segue il giocatore già da tempo, nelle ultime ore si è aggiunto anche l'interesse del Southampton: una destinazione che potrebbe risultare più gradita al classe 2003 rispetto alla pista russa, già scartata in un primo momento.

Il possibile erede: c'è anche un azzurro

Secondo quanto scrive Il Messaggero, il Southampton rappresenta dunque una pista da monitorare con attenzione. L'eventuale cessione di Ratkov avrebbe ripercussioni significative: la Lazio, infatti, ha bisogno di liberare risorse economiche per poter affondare il colpo sul nuovo centravanti richiesto da Gattuso. L'incasso derivante dalla partenza del serbo consentirebbe alla società di reinvestire subito sul reparto offensivo, completando un'operazione che il tecnico attende ormai da settimane. I nomi sul taccuino restano sempre gli stessi: da Andrea Pinamonti del Sassuolo a Lorenzo Lucca del Napoli, fino a Santiago Gimenez del Milan.