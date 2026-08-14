De Bruyne ha preso una decisione definitiva sul futuro: sorride il Napoli

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Sommario: Kevin De Bruyne ha scelto di restare al Napoli e sarà uno dei punti di riferimento della squadra di Allegri.

Kevin De Bruyne resterà al Napoli. Dopo i dubbi emersi al termine della scorsa stagione, il futuro del centrocampista belga è stato definitivamente chiarito. Massimiliano Allegri non ha mai avuto esitazioni sulla volontà di puntare sul fuoriclasse e KDB, rientrato durante il ritiro di Castel di Sangro, ha deciso di proseguire la propria avventura in azzurro. Le ultime indicazioni sono state particolarmente incoraggianti, soprattutto dopo la doppietta realizzata contro l'Aris Salonicco.

De Bruyne-Napoli, Il Roma: "Ha scelto di restare"

A fare il punto è Il Roma: "De Bruyne ha scelto di restare. E il Napoli ha ritrovato il suo campione". La condizione mostrata nell'ultima amichevole ha alimentato l'entusiasmo dei tifosi, che hanno applaudito gol e giocate del belga. Allegri punta adesso a ritrovare il vero De Bruyne, quello capace di prendere per mano la squadra e diventare decisivo nei momenti più importanti della stagione.