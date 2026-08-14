Il Napoli pensa a una ciliegina sulla torta: individuata la cessione necessaria
Il Napoli cerca la ciliegina sulla torta per completare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri, ma molto dipenderà dalla cessione di Noa Lang. L'olandese piace da tempo all'Ajax, ma nelle ultime ore si è aggiunto anche il Galatasaray, che starebbe pensando di presentare un'offerta. Resta inoltre vivo l'interesse dell'Atalanta, anche se per il momento la Dea ragiona soltanto sulla formula del prestito.
Noa Lang può sbloccare Gabriel Jesus al Napoli
Il direttore sportivo Giovanni Manna ha però un obiettivo preciso: provare a ricavare dalla cessione di Lang circa 20 milioni di euro, risorse fondamentali per finanziare l'ultimo grande investimento dell'estate. Una volta completata l'uscita dell'olandese, come riporta La Repubblica, il Napoli potrebbe infatti dare l'assalto a Gabriel Jesus dell'Arsenal, individuato come il profilo ideale per aggiungere qualità e versatilità all'attacco azzurro.
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