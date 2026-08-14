Il Napoli pensa a una ciliegina sulla torta: individuata la cessione necessaria

Il Napoli pensa a una ciliegina sulla torta: individuata la cessione necessariaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il futuro di Noa Lang può sbloccare il grande colpo in attacco del Napoli. Ajax, Galatasaray e Atalanta lo seguono, Manna punta a incassare circa 20 mln.

Il Napoli cerca la ciliegina sulla torta per completare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri, ma molto dipenderà dalla cessione di Noa Lang. L'olandese piace da tempo all'Ajax, ma nelle ultime ore si è aggiunto anche il Galatasaray, che starebbe pensando di presentare un'offerta. Resta inoltre vivo l'interesse dell'Atalanta, anche se per il momento la Dea ragiona soltanto sulla formula del prestito.

Noa Lang può sbloccare Gabriel Jesus al Napoli

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha però un obiettivo preciso: provare a ricavare dalla cessione di Lang circa 20 milioni di euro, risorse fondamentali per finanziare l'ultimo grande investimento dell'estate. Una volta completata l'uscita dell'olandese, come riporta La Repubblica, il Napoli potrebbe infatti dare l'assalto a Gabriel Jesus dell'Arsenal, individuato come il profilo ideale per aggiungere qualità e versatilità all'attacco azzurro.