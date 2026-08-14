Calciomercato Napoli, sprint sulle uscite: ci sono richieste per 4 esuberi
Il Napoli prova ad accelerare sul fronte delle cessioni, passaggio fondamentale anche per sbloccare le ultime operazioni in entrata. A fare il punto è stato Alfredo Pedullà a Sportitalia, confermando diversi interessamenti per i giocatori in uscita: "C'è una richiesta del Galatasaray per riprendere Noa Lang, c'è una richiesta del Monza per Cyril Ngonge. C'è movimento anche per Obaretin".
Noa Lang-Galatasaray, Cajuste piace al Torino
La novità principale riguarda dunque Noa Lang, che potrebbe tornare al Galatasaray dopo l'esperienza in prestito della scorsa stagione. Non è però l'unica situazione in movimento: il Monza ha manifestato interesse per Cyril Ngonge, mentre qualcosa si muove anche attorno a Nosa Obaretin. Resta inoltre concreta la pista che porta Jens Cajuste al Torino: "Piace molto", ha confermato Pedullà. Diverse uscite che il ds Giovanni Manna proverà a definire nel finale di mercato.
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