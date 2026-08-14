Elmas in uscita dal Lipsia, offerto nuovamente al Napoli

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Eljif Elmas ed il Napoli: il macedone è in partenza dal Lipsia ed un intermediario lo ha offerto a diversi club italiani tra cui il club azzurro

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", cantava Antonello Venditti. E questa frase sembra perfettamente parafrasare il rapporto tra Eljif Elmas ed il Napoli: dopo l'addio qualche anno fa, la scorsa stagione il macedone è tornato a vestire i colori del Napoli, ritagliandosi uno spazio fondamentale in una stagione sfortunata per gli azzurri. Elmas non ha mai tirato indietro la gamba e ha sempre dato il massimo.

Sfortunatamente per lui a fine stagione il club però ha deciso di non riscattarlo: il macedone ha fatto ritorno al Lipsia in Germania. È notizia delle ultime ore un ennesimo e clamoroso ritorno di fiamma con Eljif Elmas in uscita dal Lipsia e proposto a diversi club italiani tra cui proprio il Napoli. A riportare la notizia è il noto esperto di mercato Nicolò Schira sul suo account X.

Elmas lo scorso anno a Napoli ha realizzato 1 gol e 4 assist tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Inoltre ha giocato ben 42 partite, riuscendo a sostituire in diversi ruoli e per diverso tempo tutti i diversi infortunati nella disgraziata seconda stagione di Antonio Conte a Napoli. Il macedone per ora non ha partecipato a nessuna gara nel precampionato del Lipsia.