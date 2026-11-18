Non solo De Bruyne: a gennaio può partire anche Anguissa

Particolare attenzione sarà riservata al centrocampo, reparto nel quale potrebbero verificarsi importanti novità.

Il Napoli si prepara a una sessione invernale di calciomercato che potrebbe portare diversi cambiamenti nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per individuare i rinforzi necessari, ma anche per definire alcune operazioni in uscita. A fare il punto è il portale Tuttomercatoweb, che sottolinea come "Il centrocampo è il reparto nel quale il Napoli dovrà cercare di non sbagliare nulla, visto che il futuro di De Bruyne e Anguissa è molto incerto".

Anguissa al Marsiglia e De Bruyne al PSV?

Per quanto riguarda Kevin De Bruyne, resta concreta la possibilità di un trasferimento al PSV Eindhoven. Diversa, invece, la situazione di Frank Anguissa, per il quale potrebbe aprirsi una pista che conduce in Francia. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, "Per il belga l'ipotesi Psv è forte, per il secondo invece una pista di mercato che potrebbe accendersi riguarda il Marsiglia". L'eventuale trasferimento del centrocampista camerunese all'Olympique Marsiglia potrebbe innescare un effetto domino destinato a coinvolgere anche altre società italiane. Il portale spiega infatti che, con l'arrivo di Anguissa, "Il club francese avrebbe modo di dare il via libera alla cessione di Hojbjerg, che piace molto a Fiorentina e Juventus".