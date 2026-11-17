De Bruyne-PSV, dal Belgio: “E’ disposto a ridursi drasticamente l'ingaggio”
Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio per trasferirsi al PSV Eindhoven. Il club olandese ha mosso i primi passi concreti, presentando un'offerta iniziale di circa 2 milioni di euro alla società azzurra. Come riportato dal portale belga HLN, il centrocampista avrebbe dato il via libera all'avvio delle trattative, spinto anche da motivi familiari e dalla volontà di avvicinarsi al Belgio. Per favorire l'operazione, sarebbe inoltre disposto a rinunciare a una parte consistente del proprio ingaggio.
De Bruyne disposto a rinunciare a una parte dello stipendio
A Napoli il belga percepisce quasi 10 milioni di euro a stagione, bonus esclusi, ma al PSV sarebbe comunque uno dei calciatori più pagati. Prima di arrivare a un'intesa, però, bisognerà trovare un accordo tra i club. Difficile che Aurelio De Laurentiis accetti la prima proposta da 2 milioni di euro: il presidente azzurro potrebbe chiedere una cifra più alta. Il PSV vuole comunque accelerare per chiudere l'operazione a gennaio. Anche il Napoli potrebbe essere interessato alla cessione, che consentirebbe di alleggerire il monte ingaggi.
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