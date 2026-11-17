De Bruyne-PSV, dal Belgio: “E’ disposto a ridursi drasticamente l'ingaggio”

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Oggi alle 21:10 Calciomercato Napoli di Francesco Carbone vedi letture Fonti preferite di

Il centrocampista avrebbe già dato il via libera alla trattativa e sarebbe disposto a rinunciare a una parte dello stipendio pur di avvicinarsi al Belgio.