Spunta Quenda per gennaio: il talento del Chelsea può arrivare in prestito

Il Napoli guarda già al mercato di gennaio e valuta possibili rinforzi per il reparto offensivo.

Il Napoli guarda già al mercato di gennaio e valuta possibili rinforzi per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i profili che potrebbero entrare nel mirino del direttore sportivo Giovanni Manna c'è anche Geovany Quenda, giovane esterno offensivo portoghese attualmente al Chelsea ed ex compagno di squadra di Alisson Santos allo Sporting Lisbona.

Calciomercato Napoli, Quenda possibile occasione in prestito

Classe 2007, Quenda è stato acquistato la scorsa estate dal Chelsea per una cifra superiore ai 50 milioni di euro, ma finora ha trovato pochissimo spazio. Appena sei presenze stagionali e 112 minuti complessivi, numeri decisamente contenuti per un calciatore sul quale il club londinese ha investito una somma così importante.

Proprio lo scarso impiego potrebbe aprire alla possibilità di una cessione in prestito nella finestra invernale. Il Napoli potrebbe valutare questa opportunità, considerando che, secondo quanto riferisce il quotidiano, avrebbe ancora margine per un'operazione temporanea in entrata nel rispetto delle normative FIFA. Un ulteriore vantaggio sarebbe rappresentato dall'età del portoghese: essendo nato nel 2007, Quenda potrebbe essere inserito nella lista Under del Napoli senza occupare uno slot nella lista principale. Un dettaglio che renderebbe l'eventuale operazione particolarmente interessante per gli azzurri.