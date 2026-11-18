Rivoluzione in attacco a gennaio: tre possibili cessioni, spuntano Dorgu e Quenda

Il Napoli prepara importanti novità in attacco per il mercato di gennaio

Il Napoli prepara importanti novità in attacco per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Lorenzo Lucca, Noa Lang e David Neres potrebbero lasciare il club azzurro nella prossima sessione invernale. "In attacco qualcosa accadrà di sicuro anche perché Lucca, Lang e Neres potrebbero andare via a gennaio", scrive il portale. Per Neres pesano i continui problemi fisici e l'ingaggio elevato, mentre in Brasile non mancherebbero gli estimatori. Per Lang, invece, potrebbe tornare d'attualità la pista Galatasaray.

Calciomercato Napoli, Lucca, Lang e Neres possono partire: Manna cerca nuovi esterni

Le eventuali partenze obbligherebbero il Napoli a cercare almeno un esterno offensivo. Oltre a Jamie Gittens, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe monitorando altri due profili in Premier League. "Due nomi monitorati sono Dorgu (ex Lecce) e Quenda. Entrambi hanno poco spazio e già nella sessione invernale potrebbero lasciare i rispettivi club", riferisce Tuttomercatoweb, sottolineando come possano presentarsi anche condizioni economiche vantaggiose.