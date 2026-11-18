Rivoluzione in attacco a gennaio: tre possibili cessioni, spuntano Dorgu e Quenda
Il Napoli prepara importanti novità in attacco per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Lorenzo Lucca, Noa Lang e David Neres potrebbero lasciare il club azzurro nella prossima sessione invernale. "In attacco qualcosa accadrà di sicuro anche perché Lucca, Lang e Neres potrebbero andare via a gennaio", scrive il portale. Per Neres pesano i continui problemi fisici e l'ingaggio elevato, mentre in Brasile non mancherebbero gli estimatori. Per Lang, invece, potrebbe tornare d'attualità la pista Galatasaray.
Calciomercato Napoli, Lucca, Lang e Neres possono partire: Manna cerca nuovi esterni
Le eventuali partenze obbligherebbero il Napoli a cercare almeno un esterno offensivo. Oltre a Jamie Gittens, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe monitorando altri due profili in Premier League. "Due nomi monitorati sono Dorgu (ex Lecce) e Quenda. Entrambi hanno poco spazio e già nella sessione invernale potrebbero lasciare i rispettivi club", riferisce Tuttomercatoweb, sottolineando come possano presentarsi anche condizioni economiche vantaggiose.
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