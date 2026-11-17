Napoli-Bakola, ma occhio alla Juve: il piano di Carnevali per anticipare la concorrenza
Il Napoli segue con attenzione Darryl Bakola, giovane centrocampista francese di 18 anni che rappresenta uno degli obiettivi per rinforzare la mediana in vista della prossima sessione estiva di mercato. La concorrenza, però, è destinata ad aumentare e tra i club interessati c'è anche la Juventus, intenzionata a muoversi in anticipo per provare a chiudere l'operazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri vorrebbero avviare i contatti già nelle prossime settimane, così da evitare un'asta internazionale con le società inglesi quando il mercato entrerà nel vivo. Il Napoli, dunque, dovrà fare i conti con la concorrenza della rivale nella corsa al talento francese.
La strategia della Juventus e la valutazione di Bakola
A favorire la Juventus potrebbe essere il rapporto tra i due club e, in particolare, quello con Giovanni Carnevali. L'amministratore delegato del Sassuolo aveva portato Bakola in Emilia appena dieci mesi fa, prelevandolo dal Marsiglia con un investimento superiore ai dieci milioni di euro. Adesso vorrebbe ritrovare il centrocampista in bianconero. La valutazione del giocatore è fissata a 35 milioni di euro, corrispondenti all'importo della clausola. Tuttavia, i buoni rapporti tra le società potrebbero favorire una soluzione alternativa, con l'inserimento nella trattativa di un giovane proveniente dalla Next Gen della Juventus. Una situazione che il Napoli dovrà monitorare attentamente per non rischiare di perdere terreno nella corsa a uno dei profili individuati per il centrocampo.
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