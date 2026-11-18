La Lazio sogna Lang: possibile assalto a gennaio, ma c'è un ostacolo

Il futuro di Noa Lang potrebbe diventare uno dei temi del prossimo mercato invernale

Il futuro di Noa Lang potrebbe diventare uno dei temi del prossimo mercato invernale. L'attaccante olandese del Napoli sarebbe finito nel mirino della Lazio, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. A riferirlo è il portale Tuttomercatoweb, che analizza le possibili strategie della società biancoceleste in vista di gennaio.

Lazio su Lang, il Napoli potrebbe valutare la cessione

La situazione economica della Lazio non è cambiata rispetto alla scorsa estate e il presidente Claudio Lotito dovrà continuare a rispettare determinati parametri finanziari. Per questo motivo, il club capitolino sarà chiamato a individuare eventuali occasioni di mercato. Come si legge su Tuttomercatoweb, "Un'idea per potenziare il reparto offensivo porta a Napoli, al discusso Nao Lang". Il riferimento è all'esterno olandese, protagonista di un avvio di stagione complicato nel rapporto con l'ambiente azzurro. Il portale sottolinea come "L'attaccante ha dato segnali di ripresa nelle ultime prestazioni ma la rottura con la piazza era e resta evidente".

Lang-Lazio, la formula dell'operazione e la posizione del Napoli

Un eventuale addio dell'olandese potrebbe consentire al Napoli di recuperare risorse economiche da destinare ad altri obiettivi di mercato. Tuttavia, resta da capire se le esigenze dei due club possano coincidere. Secondo Tuttomercatoweb, infatti, "Il Napoli potrebbe cederlo per incassare soldi da investire su altri profili". La Lazio, però, avrebbe margini di manovra limitati: "La Lazio non può andare oltre un prestito con diritto di riscatto"