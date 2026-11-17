Rinnovo Manna, il retroscena: era ad un passo dalla Roma, ma ADL chiese 10mln

Napoli, Schira svela il retroscena su Manna: vicino alla Roma a maggio, De Laurentiis chiese 10 milioni. Poi il rinnovo al 2032.

Giovanni Manna ha prolungato il proprio contratto con il Napoli fino al 2032, ma prima dell'accordo con Aurelio De Laurentiis sarebbe stato molto vicino a lasciare il club azzurro per trasferirsi alla Roma. A svelare il retroscena di mercato è il giornalista Nicolò Schira, che attraverso il proprio account X ha ricostruito quanto accaduto lo scorso maggio. Secondo l'esperto di calciomercato, l'ex dirigente della Juventus era ormai a un passo dalla firma con la società giallorossa, prima che il presidente del Napoli intervenisse per bloccare l'operazione. De Laurentiis avrebbe infatti chiesto alla Roma un indennizzo di ben 10 milioni di euro per autorizzare la partenza del proprio direttore sportivo, una richiesta che avrebbe impedito il trasferimento nella Capitale.

Napoli, Schira svela il retroscena sul rinnovo di Manna: la richiesta di De Laurentiis alla Roma

Il mancato trasferimento alla Roma avrebbe preceduto il rinnovo contrattuale di Giovanni Manna, che ha successivamente raggiunto un'intesa con il Napoli per proseguire la propria esperienza fino al 2032. Un retroscena che evidenzia la volontà del presidente azzurro di trattenere il dirigente, considerato una figura importante nella programmazione sportiva della società. Il prolungamento fino al 2032, già emerso dalla documentazione di bilancio del Napoli, conferma la scelta di puntare sulla continuità dirigenziale.