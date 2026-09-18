Calciomercato Napoli, Auriemma fa il nome: “E’ da prendere ora per l’anno prossimo”

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Il giornalista Raffaele Auriemma consiglia Keyliane Abdallah al Napoli, attaccante classe 2006 dell’Olympique Marsiglia.

Un nome da tenere d'occhio in vista della prossima stagione. È il consiglio di mercato lanciato da Raffaele Auriemma, che ha indicato al Napoli il giovane talento del Marsiglia Keyliane Abdallah: "Segnatevi questo nome: da prendere adesso per la prossima stagione". Classe 2006, francese, Abdallah è un'ala destra che si è messa in evidenza anche in Europa League, trovando il gol nella sfida tra il Besiktas e il Marsiglia.

Keyliane Abdallah, il giovane talento del Marsiglia

Abdallah è alla sua prima stagione in pianta stabile con la prima squadra dell’OM, dopo il percorso nel settore giovanile e alcune apparizioni nelle precedenti annate. In Ligue 1 non è ancora partito titolare, ma è subentrato in tutte e quattro le gare disputate finora dalla formazione francese. Un profilo ancora emergente e dal valore contenuto: secondo Transfermarkt, la sua valutazione è attualmente di circa 50 mila euro.