Calciomercato Napoli, Auriemma fa il nome: “E’ da prendere ora per l’anno prossimo”
Un nome da tenere d'occhio in vista della prossima stagione. È il consiglio di mercato lanciato da Raffaele Auriemma, che ha indicato al Napoli il giovane talento del Marsiglia Keyliane Abdallah: "Segnatevi questo nome: da prendere adesso per la prossima stagione". Classe 2006, francese, Abdallah è un'ala destra che si è messa in evidenza anche in Europa League, trovando il gol nella sfida tra il Besiktas e il Marsiglia.
Keyliane Abdallah, il giovane talento del Marsiglia
Abdallah è alla sua prima stagione in pianta stabile con la prima squadra dell’OM, dopo il percorso nel settore giovanile e alcune apparizioni nelle precedenti annate. In Ligue 1 non è ancora partito titolare, ma è subentrato in tutte e quattro le gare disputate finora dalla formazione francese. Un profilo ancora emergente e dal valore contenuto: secondo Transfermarkt, la sua valutazione è attualmente di circa 50 mila euro.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro