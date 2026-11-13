Non solo De Bruyne: possibile doppio addio eccellente a gennaio?

Calciomercato Napoli, mediana senza incedibili: il club valuterebbe un’offerta del PSV per De Bruyne. Futuro incerto anche per Anguissa

Il Napoli sarebbe pronto a valutare una proposta del PSV per Kevin De Bruyne. In mediana, inoltre, non ci sono più incedibili: il discorso riguarda anche gli altri big del reparto, che a gennaio potrebbe essere sottoposto a una profonda ristrutturazione. Il centrocampo azzurro si prepara dunque a un possibile cambio di volto, in una stagione che chiede interventi decisi.

De Bruyne e la mediana senza intoccabili

Come scrive La Repubblica, il club non chiuderebbe la porta a un’offerta del PSV per il belga, a patto che arrivi una proposta all’altezza. Il quotidiano allarga però il quadro: nel reparto non ci sono più giocatori considerati incedibili, e la società è pronta a ragionare su ogni scenario. Una linea che segna un cambio di passo rispetto al recente passato e che conferma la volontà di intervenire in profondità sulla struttura del centrocampo.

Anguissa, rinnovo mai arrivato

Resta incerto anche il futuro di Frank Anguissa. L’accordo per il rinnovo del contratto non c’è stato e il protagonista dei due scudetti è ancora lontano dal rendimento mostrato negli ultimi anni, dopo aver praticamente perso tutta la scorsa stagione a causa degli infortuni. Per questo potrebbe anticipare l’addio, qualora arrivasse un’offerta importante. Per il Napoli sarebbe una cessione pesante sul piano tecnico ed emotivo, ma anche un’occasione per monetizzare prima della scadenza e programmare con più margine il futuro del reparto. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalle intenzioni dei giocatori, in una finestra invernale in cui ogni scelta può incidere sul rilancio di Allegri e della squadra.