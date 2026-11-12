Anguissa-Napoli, non c’è accordo per il rinnovo: può partire a gennaio

Non è stata raggiunta un'intesa tra Frank Anguissa e il Napoli per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2027.

Frank Anguissa e il Napoli, al momento, sono ancora lontani da un accordo per il rinnovo del contratto. Il centrocampista camerunense è legato al club azzurro da un'intesa in scadenza nel 2027, ma la trattativa per il prolungamento non ha registrato passi avanti decisivi. Una situazione che potrebbe aprire anche alla possibilità di una separazione anticipata.

Anguissa, possibile addio al Napoli già a gennaio

A riferire gli ultimi aggiornamenti è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, secondo cui, in assenza di un'intesa sul rinnovo, Anguissa potrebbe lasciare il Napoli già durante la prossima sessione invernale di calciomercato. Con il contratto in scadenza nel 2027, i prossimi mesi potrebbero quindi rivelarsi decisivi per definire il futuro del centrocampista.