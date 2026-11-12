Il PSV sogna De Bruyne, dall’Olanda: primi contatti! La posizione del Napoli
Il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe essere lontano da Napoli. Dall'Olanda arriva infatti l'interesse concreto del PSV Eindhoven, che starebbe pensando al centrocampista belga come a un colpo di grande prestigio per la finestra invernale di mercato. Secondo quanto riportato da De Telegraaf, ci sarebbero già stati i primi contatti con l'entourage del giocatore, che non avrebbe chiuso la porta a un possibile trasferimento a gennaio. Uno scenario che alimenta le indiscrezioni su una separazione anticipata tra il centrocampista e il club azzurro. Il PSV è alla ricerca di qualità ed esperienza sulla trequarti, soprattutto dopo le partenze di Veerman e Saibari, e avrebbe individuato nell'ex Manchester City il profilo ideale per rinforzare la squadra allenata da Peter Bosz.
De Bruyne, il Napoli non si oppone: possibile addio anche a gennaio
La posizione del Napoli sarebbe altrettanto chiara: in caso di volontà del giocatore di lasciare la squadra, il club non farebbe muro. Arrivato a parametro zero, De Bruyne permetterebbe alla società di valutare anche una separazione senza la necessità di incassare un indennizzo. Il contratto del belga scade nel 2027 e prevede un'opzione per un'ulteriore stagione, ma un'eventuale cessione consentirebbe agli azzurri di alleggerire il monte ingaggi, risparmiando circa 6 milioni di euro netti, quasi 7 milioni lordi in caso di partenza a gennaio. Sullo sfondo ci sarebbero anche le difficoltà di ambientamento del centrocampista, che non avrebbe trovato un'intesa particolare con la squadra e con la città. A complicare ulteriormente il quadro potrebbe aver contribuito anche la discussione con Lucca a Oporto. Il PSV, dal canto suo, ha già dimostrato di non temere operazioni con giocatori di grande esperienza, come testimoniano gli arrivi di Perisic e Götze. Per Bosz, De Bruyne rappresenterebbe un innesto di assoluto spessore. La possibilità di un ritorno in Olanda, dunque, prende corpo: adesso la decisione passa soprattutto al centrocampista, chiamato a scegliere se proseguire la propria esperienza in azzurro o aprire un nuovo capitolo della carriera.
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