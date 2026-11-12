Il PSV sogna De Bruyne, dall’Olanda: primi contatti! La posizione del Napoli

Dall'Olanda rimbalza l'interesse del PSV Eindhoven per Kevin De Bruyne. Il Napoli non si opporrebbe a una possibile partenza.

Il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe essere lontano da Napoli. Dall'Olanda arriva infatti l'interesse concreto del PSV Eindhoven, che starebbe pensando al centrocampista belga come a un colpo di grande prestigio per la finestra invernale di mercato. Secondo quanto riportato da De Telegraaf, ci sarebbero già stati i primi contatti con l'entourage del giocatore, che non avrebbe chiuso la porta a un possibile trasferimento a gennaio. Uno scenario che alimenta le indiscrezioni su una separazione anticipata tra il centrocampista e il club azzurro. Il PSV è alla ricerca di qualità ed esperienza sulla trequarti, soprattutto dopo le partenze di Veerman e Saibari, e avrebbe individuato nell'ex Manchester City il profilo ideale per rinforzare la squadra allenata da Peter Bosz.

De Bruyne, il Napoli non si oppone: possibile addio anche a gennaio

La posizione del Napoli sarebbe altrettanto chiara: in caso di volontà del giocatore di lasciare la squadra, il club non farebbe muro. Arrivato a parametro zero, De Bruyne permetterebbe alla società di valutare anche una separazione senza la necessità di incassare un indennizzo. Il contratto del belga scade nel 2027 e prevede un'opzione per un'ulteriore stagione, ma un'eventuale cessione consentirebbe agli azzurri di alleggerire il monte ingaggi, risparmiando circa 6 milioni di euro netti, quasi 7 milioni lordi in caso di partenza a gennaio. Sullo sfondo ci sarebbero anche le difficoltà di ambientamento del centrocampista, che non avrebbe trovato un'intesa particolare con la squadra e con la città. A complicare ulteriormente il quadro potrebbe aver contribuito anche la discussione con Lucca a Oporto. Il PSV, dal canto suo, ha già dimostrato di non temere operazioni con giocatori di grande esperienza, come testimoniano gli arrivi di Perisic e Götze. Per Bosz, De Bruyne rappresenterebbe un innesto di assoluto spessore. La possibilità di un ritorno in Olanda, dunque, prende corpo: adesso la decisione passa soprattutto al centrocampista, chiamato a scegliere se proseguire la propria esperienza in azzurro o aprire un nuovo capitolo della carriera.