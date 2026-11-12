Ultim'ora Napoli su Varela, il Monza vuole trattenerlo ma si cautela: fissato il prezzo

Il Napoli segue Gustavo Varela e si inserisce nella corsa per l'attaccante. Il Monza, intanto, valuta il giocatore 35 milioni e vorrebbe trattenerlo

Gustavo Varela è uno degli obiettivi del Napoli per il futuro e il club azzurro ha iniziato a muoversi concretamente per capire i margini di un'operazione. L'attaccante classe 2005 del Monza è finito nel mirino di Giovanni Manna, che ha incontrato Hector Peris, CEO dell'agenzia Leaderbrock che cura gli interessi del calciatore. La strada per arrivare a Varela, però, non è semplice: il Monza considera il giocatore un patrimonio da tutelare e ha fissato una valutazione importante.

Varela, il Monza fissa il prezzo: servono 35 milioni

Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, il club brianzolo valuta il proprio talento 35 milioni di euro e vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine della sessione invernale. La società, tuttavia, si sarebbe cautelata individuando una soglia davanti alla quale potrebbe prendere in considerazione una cessione: un'offerta compresa tra i 30 e i 35 milioni potrebbe infatti convincere il Monza a lasciarlo partire. Una cifra decisamente superiore all'investimento sostenuto la scorsa estate, quando il club ha acquistato Varela dal Benfica per 2,5 milioni di euro, più un milione di bonus. Il Napoli resta alla finestra, consapevole che per assicurarsi l'attaccante servirà un investimento importante.