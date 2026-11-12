Ultim'ora Calciomercato Napoli, Alisson incedibile! Respinte richieste per gennaio: cifre e dettagli

Il Napoli non intende privarsi di Alisson Santos nella sessione invernale di mercato. Il club azzurro ha respinto i sondaggi di diverse società.

Alisson Santos non si muove: il Napoli lo considera incedibile e non ha intenzione di privarsene a gennaio, neanche di fronte a proposte economiche importanti. Il brasiliano rientra nei programmi della società azzurra, che lo ritiene un elemento su cui puntare per il prosieguo della stagione. Come riferito da Sky, la posizione del club è stata ribadita anche nel corso dell'incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna e Hector Peris, CEO dell'agenzia Leaderbrock. Il summit, dedicato a diverse questioni di mercato, ha permesso di fare il punto anche sul futuro dell'attaccante, finito nel mirino di alcune società in vista della finestra invernale.

Napoli, Alisson Santos blindato: no anche a offerte da 30 milioni

Diversi club avrebbero effettuato dei sondaggi per capire la fattibilità dell'operazione, arrivando a valutare un investimento intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra che, tuttavia, non ha cambiato i piani del Napoli: Alisson Santos è considerato incedibile e resterà in azzurro almeno fino al termine della stagione. La società punta sulle sue qualità e attende il suo ritorno in campo, con la sfida contro il Manchester City tra gli appuntamenti per cui si spera di poterlo riavere a disposizione. Nessuna apertura, dunque, alle possibili cessioni a gennaio: il brasiliano è parte integrante dei programmi del club.