Ultim'ora Calciomercato Napoli, Rafa Marin ha convinto: primi contatti per il rinnovo

Il difensore spagnolo ha conquistato la fiducia del Napoli. Giovanni Manna ha manifestato la volontà di avviare i colloqui per il rinnovo del contratto.

Rafa Marin ha convinto il Napoli, che adesso vuole blindarlo e gettare le basi per il futuro. Il difensore spagnolo ha guadagnato la fiducia della società azzurra, pronta a riconoscergli il percorso di crescita attraverso un possibile prolungamento del contratto. Come riferito da Sky, il tema è stato affrontato nell'incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna e Hector Peris, CEO dell'agenzia Leaderbrock che cura gli interessi del calciatore. Il summit, nato anche per esplorare alcune opportunità di mercato, ha permesso al club di affrontare diversi dossier, tra cui quello relativo al futuro del centrale classe 2002.

Napoli, primi contatti per il rinnovo di Rafa Marin

Nel corso del confronto, il Napoli ha manifestato all'agente la volontà di avviare i colloqui per il rinnovo del contratto di Rafa Marin, attualmente in scadenza nel 2029. Non c'è particolare urgenza di chiudere l'operazione, ma l'intenzione della società è chiara: prolungare il rapporto con il difensore e confermargli la fiducia maturata nei suoi confronti. Si tratta dunque di un primo passo in vista di una possibile trattativa, con l'obiettivo di blindare uno dei profili sui quali il club azzurro intende continuare a puntare.