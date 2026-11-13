Occhio a Neres per gennaio: il Napoli pensa a due esterni sinistri

Calciomercato Napoli, esterni in entrata e uscita: Lang, Lucca e Neres possono partire. De Laurentiis si muove in prima persona per Cacciamani

In uscita il Napoli deve ancora chiarire la posizione di Lang e Lucca, per i quali la porta è aperta, ma a gennaio può partire in anticipo anche Neres, che ha mercato in Brasile. Il quadro delle cessioni sta prendendo forma e racconta la volontà della società di rivedere il reparto offensivo, con più di un’uscita possibile già nella finestra invernale. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Il club pensa a un esterno

Non è un caso, dunque, che la dirigenza stia ragionando su un nuovo esterno. Il nome più concreto è quello di Cacciamani, 19 anni, del Torino, un obiettivo reale per cui si è mosso in prima persona il presidente De Laurentiis. Un segnale di quanto il club tenga all’operazione, anche se il Torino finora ha mostrato resistenze. Per il giovane granata servirà un’offerta all’altezza delle richieste, in una trattativa che richiederà tempo e pazienza.

Gittens, l’occasione dal Chelsea

Nel mirino c’è anche Jamie Bynoe-Gittens, 22 anni, che dal Chelsea può diventare un’occasione. L’esterno inglese, arrivato ai Blues nell’estate 2025, è un profilo che il Napoli segue con attenzione e che potrebbe liberarsi in prestito o a condizioni vantaggiose. Come sempre, molto dipenderà dagli incastri tra entrate e uscite: le partenze di Lang, Lucca e Neres libererebbero spazio e risorse per gli innesti, in una sessione in cui gli azzurri puntano su profili giovani e di prospettiva per dare nuova energia ad Allegri.