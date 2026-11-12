Calciomercato Napoli, nome nuovo per le fasce: Manna guarda in Liga

Calciomercato Napoli, interesse per Rodrigo Riquelme, esterno spagnolo classe 2000 attualmente al Real Betis: sfida a Lazio, Roma e club inglesi.

Il Napoli guarda anche al mercato internazionale per rinforzare le corsie esterne e tra i profili finiti sotto osservazione c'è Rodrigo Riquelme. L'esterno spagnolo, classe 2000, attualmente in forza al Real Betis, sarebbe infatti uno degli obiettivi monitorati dalla dirigenza azzurra in vista delle prossime sessioni di mercato. Un interesse che si inserisce nella ricerca di nuove soluzioni per le fasce, con il club partenopeo attento alle opportunità offerte dal mercato europeo.

Concorrenza internazionale e contratto fino al 2030

La concorrenza per il giocatore è ampia, stando a quanto riferisce l'esperto di mercato Ekrem Konur. Oltre al Napoli, anche Coventry City, Fulham, Lazio, Como e Roma avrebbero manifestato interesse, insieme a diverse società della Bundesliga. Una situazione che potrebbe rendere particolarmente movimentata la corsa all'esterno spagnolo. Riquelme è sotto contratto con la società andalusa fino al 2030, una condizione che garantisce al Betis una posizione di forza in caso di eventuali trattative.