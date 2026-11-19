De Bruyne-PSV dipende soprattutto dal belga: la posizione del Napoli e di Allegri

Il futuro di Kevin De Bruyne dipenderà dalla volontà del centrocampista belga. Il PSV non ha ancora presentato offerte, mentre Allegri vorrebbe trattenerlo.

Kevin De Bruyne resta al centro del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. L'allenatore del Napoli ha ritrovato ieri il centrocampista belga, al quale aveva concesso 24 ore di riposo supplementari dopo gli impegni con la nazionale. Nonostante le indiscrezioni di mercato delle ultime settimane, il tecnico livornese non considera De Bruyne uno dei giocatori da sacrificare durante la sessione invernale. Intanto, però, il PSV Eindhoven continua a corteggiare il calciatore e il suo entourage.

Napoli, nessuna offerta del PSV per De Bruyne: decisiva la volontà del belga

Al momento non sarebbero arrivati contatti ufficiali né offerte alla società di Aurelio De Laurentiis. I rapporti tra il Napoli e il club olandese sono ottimi, motivo per cui gli azzurri si aspettano che un eventuale interessamento concreto passi attraverso un confronto diretto tra le due società. A fare la differenza - scrive Il Mattino - sarà soprattutto la volontà di De Bruyne: qualora il centrocampista manifestasse il desiderio di lasciare Napoli con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, la società partenopea non alzerebbe muri.